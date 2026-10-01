Spitalul Județean Brașov face angajări. Peste 60 de posturi disponibile pentru asistente și infirmiere

Angajări la Spitalul Județean Brașov: peste 60 de posturi disponibile. Ce locuri de muncă sunt scoase la concurs
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov face angajări, după deblocarea unor posturi în sistemul sanitar. Unitatea medicală are disponibile peste 60 de posturi pentru asistente medicale și infirmiere, oferind noi oportunități de angajare pentru personalul medical și auxiliar.
Spitalul Județean Brașov face angajări
Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov a demarat procedurile pentru ocuparea unor posturi vacante, în cadrul măsurilor de suplimentare a personalului din sistemul public de sănătate.
Printre posturile disponibile se numără cele destinate asistentelor medicale și infirmierelor, numărul acestora depășind 60. Informațiile privind condițiile de participare și calendarul concursurilor sunt publicate de unitatea medicală.
Angajările vin într-un context în care Guvernul a aprobat deblocarea a 6.500 de posturi în sistemul sanitar, iar unităților medicale din județul Brașov le-au fost repartizate mai multe posturi. Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov beneficiază de 65 de posturi deblocate.
Ce posturi sunt disponibile la Spitalul Județean Brașov
O parte importantă a noilor angajări vizează personalul medical mediu și personalul auxiliar.
Printre categoriile pentru care sunt organizate proceduri de ocupare se află:
Candidații interesați trebuie să verifice anunțurile oficiale ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, unde sunt prezentate condițiile specifice pentru fiecare post, documentele necesare și calendarul concursurilor.
Angajări la Spitalul Județean Brașov, pe fondul deficitului de personal
Necesitatea suplimentării echipelor medicale este importantă în condițiile volumului ridicat de activitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.
Datele publicate de unitatea medicală arată că, în primele nouă luni ale anului 2025, spitalul a tratat și externat 25.668 de pacienți în regim de spitalizare continuă, în timp ce Unitatea de Primiri Urgențe a înregistrat 65.061 de prezentări.
În acest context, ocuparea posturilor vacante poate contribui la consolidarea echipelor care asigură serviciile medicale și la menținerea continuității activității în secțiile și compartimentele spitalului.
Cum pot afla candidații detalii despre angajări
Persoanele interesate de un loc de muncă la Spitalul Județean Brașov trebuie să urmărească anunțurile de concurs publicate de unitatea medicală.
Pentru fiecare post sunt stabilite cerințe specifice privind studiile, experiența profesională, documentele necesare și etapele concursului.
Informațiile despre posturile disponibile, condițiile de participare și calendarul concursurilor trebuie verificate în anunțurile oficiale ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.