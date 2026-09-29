Șapte deținători de câini s-au ales cu dosare penale după o expoziție chinologică de la Râșnov

Un număr de șapte proprietari de câini s-au ales cu dosare penale după participarea la un eveniment la Râșnov, unde polițiștii de la Biroul pentru Protecția Animalelor au constatat că patrupedele aveau urechile cupate și coada amputată.
Conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brașov, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Brașov au desfășurat, duminică, o acțiune de control ce a avut ca scop verificarea modului în care sunt respectate prevederile legii privind protecția și bunăstarea animalelor în cadrul unui eveniment organizat în localitatea Râșnov.
'În cadrul activităților efectuate în teren, polițiștii au identificat șapte deținători de câini, ale căror exemplare canine prezentau urechile cupate și coada amputată. Astfel, polițiștii au constatat existența unor indicii privind săvârșirea infracțiunilor de efectuare a unor intervenții chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal în scopuri necurative, faptă prevăzută și pedepsită de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor', a transmis, luni, IPJ Brașov.
Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zărnești, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale.
'Reamintim că respectarea legislației privind protecția animalelor reprezintă o responsabilitate a fiecărui deținător, iar orice faptă de cruzime sau nerespectare a obligațiilor legale este supusă verificărilor și poate fi sancționată conform legii', a mai transmis IPJ Brașov.
În weekend, la Râșnov, la Baza Olimpică pentru Sărituri cu Schiurile, a avut loc Expoziția Chinologică Internațională, organizată de Uniunea Chinologică Royal, care a reunit crescători și pasionați de câini.