Ce se decide astăzi, la Brașov și cum se împart banii

Astăzi, 23 aprilie 2026, Consiliul Județean Brașov se reunește în ședință de plen pentru a analiza o serie de proiecte de hotărâre cu impact asupra întregului județ.

Consiliul Județean Brașov se reunește în ședință de plen cu o agendă încărcată, care include nu doar proiecte sociale, ci și decizii esențiale pentru modul în care este administrat județul.

Pe lângă măsurile care vizează servicii pentru persoane vulnerabile, pe masa aleșilor se află hotărâri privind repartizarea fondurilor către localități, organizarea conducerii în spitale și gestionarea patrimoniului public.

Un punct central îl reprezintă alocarea sumelor din impozitul pe venit către unitățile administrativ-teritoriale, bani de care depind investițiile locale, proiectele de infrastructură și funcționarea unor administrații. Modul în care sunt distribuite aceste resurse ridică, de fiecare dată, întrebări legate de echilibru și priorități reale.

În paralel, sunt analizate concursuri pentru funcții de conducere în spitalele din Brașov, precum și modificări privind stimulentele financiare acordate personalului medical și regulile de ocupare a funcțiilor de manager. Sunt decizii care influențează direct funcționarea sistemului sanitar și încrederea publică în acesta.

Agenda include și proiecte privind transferuri de terenuri și imobile între instituții, dar și renunțarea la dreptul de preempțiune pentru un imobil monument istoric din municipiul Brașov – hotărâri cu impact pe termen lung asupra patrimoniului.

De asemenea, consilierii vor decide asupra actualizării chiriilor pentru locuințele din patrimoniul județului, o măsură care poate avea efect direct asupra beneficiarilor.

În cadrul propunerilor suplimentare, se regăsește și proiectul privind finanțarea elaborării studiului de fezabilitate pentru decongestionarea DJ 103A, un prim pas pentru rezolvarea problemelor de trafic din zonă.