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Economie· 1 min citire
Brașovul ia măsuri pentru reducerea consumului public de energie
Măsuri reducere consum energie
Publicat5 aug. 2026, 14:33
Sursărealitatea.net
Aceste măsuri vor avea ca efect o reducere a consumului de energie pentru sistemul de iluminat public de 35%.
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