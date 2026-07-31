Economie· 1 min citire

Municipiul Brașov va achiziţiona alte 40 de autobuze electrice, cu fonduri europene

Autobuze electrice

Autobuze electrice

Scris deStoica Marian
Publicat31 iul. 2026, 13:26
Sursărealitatea.net

Municipalitatea braşoveană va achiziţiona un număr de 40 de autobuze electrice, pentru a reînnoi flota operatorului de transport în comun, RATBV, şi va realiza o reţea de 3,3 kilometri de trasee pentru biciclete, ambele proiecte fiind depuse pentru finanţare europeană, prin Programul Regiunea Centru.

Consiliul Local Braşov a aprobat, în şedinţa de vineri, cu unanimitate de voturi, studiul de oportunitate necesar demarării proiectului de achiziţie a 40 de autobuze electrice, cu lungimea cuprinsă între 10 şi 12 metri, destinate, în principal, liniilor care deservesc cartierele din zona de nord a municipiului, aflate în plină dezvoltare (Bartolomeu Nord, Stupini, Craiter, Carierei şi Fundătura Hărman) şi traseelor cu accesibilitate mai dificilă.

Totodată, consilierii municipali au adoptat un proiect de hotărâre care modifică parametrii finanţării proiectului de trasee de biciclete 'Calea Verde', estimat la circa 20 de milioane de lei, în vederea obţinerii sumei nerambursabile necesare investiţiei.

Potrivit proiectului de hotărâre, partea de cofinanţare a municipalităţii braşovene, care cuprinde toate cheltuielile neeligibile, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, va fi în cuantum de aproximativ 4,55 milioane de lei (inclusiv TVA).

Pregătirea acestui proiect a început înainte de anul 2020, însă abia în prezent a ajuns în analiza Agenţiei pentru Dezvoltare Centru, pentru ca să fie obţinută finanţarea nerambursabilă.

AGERPRES

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