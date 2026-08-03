DNA Brașov a trimis în judecată prefectul județului Covasna și alte trei persoane într-un dosar care vizează atribuirea unui contract de lucrări la sediul Instituției Prefectului Covasna. Procurorii susțin că achiziția ar fi fost făcută cu încălcarea legii pentru a favoriza o firmă, prejudiciul estimat fiind de peste 356.000 de lei.
DNA Brașov a trimis în judecată prefectul județului Covasna. Acuzații de abuz în serviciu într-un contract de peste 350.000 de lei
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a prefectului județului Covasna, Ráduly István, acuzat de abuz în serviciu. În același dosar au mai fost trimiși în judecată Maria-Magdalena Tănase, consilier achiziții publice în cadrul Instituției Prefectului Județului Covasna, precum și societatea Electroconstrucția Elco SRL și reprezentantul acesteia, B.S., acuzați de complicitate la abuz în serviciu.
Potrivit rechizitoriului, în perioada septembrie – decembrie 2021, prefectul și consilierul de achiziții publice ar fi acționat în baza unei înțelegeri prealabile cu reprezentantul firmei pentru a atribui direct un contract privind lucrări de reparații și renovare la sediul Prefecturii Covasna.
Anchetatorii susțin însă că, în realitate, lucrările vizau modernizarea instalației electrice a clădirii, investiție care necesita întocmirea unei expertize tehnice, elaborarea unui proiect tehnic și parcurgerea procedurilor legale de avizare. Pentru a evita aceste etape, procurorii afirmă că inculpații ar fi prezentat lucrările ca simple reparații curente.
DNA arată că firma ar fi fost favorizată încă din faza întocmirii documentației de atribuire, costurile și condițiile lucrării fiind stabilite chiar de reprezentantul societății comerciale. De asemenea, oferta firmei ar fi fost modificată după expirarea termenului-limită de depunere, situație care, potrivit caietului de sarcini, ar fi trebuit să ducă la excluderea acesteia din procedură.
Procurorii estimează că bugetul Instituției Prefectului Județului Covasna a fost prejudiciat cu 356.025 de lei, reprezentând valoarea întregului contract atribuit fără respectarea prevederilor legale. Din această sumă, 77.142 de lei ar reprezenta contravaloarea unor materiale care, potrivit anchetei, nu au fost utilizate în executarea lucrărilor.
Dosarul a fost înaintat spre judecare Tribunalului Covasna, procurorii solicitând menținerea măsurilor asigurătorii dispuse în cauză.
DNA precizează că trimiterea în judecată reprezintă o etapă a procesului penal și nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție, persoanele trimise în judecată beneficiind de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege.