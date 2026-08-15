Polițiștii din Brașov caută un bărbat de 51 de ani

Publicat 15 aug. 2026, 20:36 Sursă realitatea.net

Polițiștii din Brașov desfășoară verificări pentru găsirea unui bărbat în vârstă de 51 de ani, din localitatea Cristian, județul Brașov, care a plecat de la domiciliu pe 12 august și nu a mai revenit.

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