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Actualitate· 1 min citire
Polițiștii din Brașov caută un bărbat de 51 de ani
Bărbat dispărut
Publicat15 aug. 2026, 20:36
Sursărealitatea.net
Polițiștii din Brașov desfășoară verificări pentru găsirea unui bărbat în vârstă de 51 de ani, din localitatea Cristian, județul Brașov, care a plecat de la domiciliu pe 12 august și nu a mai revenit.
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