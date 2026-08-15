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Polițiștii din Brașov caută un bărbat de 51 de ani

Bărbat dispărut

Bărbat dispărut

Scris deStoica Marian
Publicat15 aug. 2026, 20:36
Sursărealitatea.net

Polițiștii din Brașov desfășoară verificări pentru găsirea unui bărbat în vârstă de 51 de ani, din localitatea Cristian, județul Brașov, care a plecat de la domiciliu pe 12 august și nu a mai revenit.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Brașov, este vorba despre BUZOIANAU BOGDĂNEL-ADRIAN, în vârstă de 51 de ani.

Bărbatul ar fi plecat de la domiciliul său din Cristian la data de 12 august 2026, iar până în prezent nu a revenit.

Cum era îmbrăcat când a plecat, anunțul polițiștilor

La momentul dispariției, bărbatul purta:

  • pantaloni scurți de tip jeans, de culoare neagră;

  • tricou negru;

  • pantofi sport negri, cu talpă albă.

Polițiștii efectuează verificări pentru identificarea și găsirea acestuia.

Persoanele care au informații sunt rugate să anunțe Poliția

Cei care l-au văzut pe BUZOIANAU BOGDĂNEL-ADRIAN sau dețin informații care pot ajuta la identificarea și localizarea acestuia sunt rugați să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

De asemenea, informațiile pot fi transmise prin numărul unic de urgență 112.

Orice informație poate fi importantă pentru găsirea bărbatului.

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