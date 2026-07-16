Premieră istorică la Aeroportul Brașov: Boeing 747 aterizează joi după-amiaza

Este vorba despre un avion cargo Boeing 747-400, care va ajunge la Ghimbav la ora 16.00 și va decola în jurul orei 19.00.
Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav va marca joi, 16 iulie, un moment de referință în istoria aviației locale. Pentru prima dată de la inaugurarea aeroportului, un avion Boeing 747, celebrul „Jumbo Jet”, va ateriza la Brașov.
Potrivit programului operațional, aterizarea este estimată pentru ora 16:00, iar evenimentul este așteptat să atragă numeroși pasionați de aviație, fotografi și brașoveni dornici să asiste la această premieră.
Primul Boeing 747 la Brașov
Boeing 747 este unul dintre cele mai emblematice avioane din istoria aviației comerciale, fiind recunoscut la nivel mondial pentru dimensiunile sale impresionante și rolul pe care l-a avut în dezvoltarea transportului aerian internațional.
Sosirea unui astfel de aparat pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav reprezintă un moment simbolic pentru infrastructura aeroportuară din județ și o oportunitate rară pentru iubitorii de aviație de a vedea de aproape legendarul „Jumbo Jet”. Aeroportul Brașov are a-5-a cea mai lungă pistă din România. Boeing 747 poate ateriza doar la Otopeni, Băneasa, Constanța, Timișoara și Brașov.
Unde poate fi urmărită aterizarea
Organizatorii îi invită pe toți cei interesați să urmărească aterizarea din zona recomandată pentru observarea aeronavelor, cu respectarea proprietăților private și a regulilor de circulație.
Este de așteptat ca zona să fie frecventată de numeroși fotografi și pasionați de spotting, astfel că participanții sunt încurajați să ajungă din timp.
Programul poate suferi modificări
Reprezentanții aeroportului precizează că ora estimată a aterizării este 16:00, însă aceasta poate fi modificată în funcție de programul operațional și de condițiile de zbor.
Evenimentul din 16 iulie 2026 va rămâne un reper important pentru Aeroportul Brașov și pentru comunitatea locală, marcând prima aterizare a unui Boeing 747 la Brașov, un moment istoric pentru aviația din județ.