Liderul PSD Brașov, Marius Dunca : Votul de miercuri arată că există majoritate pentru măsuri concrete

Scris de Daniel Onescu Publicat: 30 iul. 2026, 13:06

Votul de miercuri din Camera Deputaților arată că ''în Parlament există majoritate pentru măsuri concrete, mai largă decât cea care a demis Guvernul în mai'', a declarat joi, citat într-un comunicat de presă, președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca.

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