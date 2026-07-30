Liderul PSD Brașov, Marius Dunca : Votul de miercuri arată că există majoritate pentru măsuri concrete

Votul de miercuri din Camera Deputaților arată că ''în Parlament există majoritate pentru măsuri concrete, mai largă decât cea care a demis Guvernul în mai'', a declarat joi, citat într-un comunicat de presă, președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca.
''Ni s-a spus că Parlamentul nu poate interveni, că urgențele trebuie să aștepte, că nu există bani. (...) La un plin de 50 de litri, între 17 și 42 de lei rămân în buzunarul omului. La o casă, diferența de TVA dintre 9% și 21% ajunge până la 72.000 de lei. (...) Acciza la motorină nu este o taxă pe șoferi, este o taxă pe hrană. Fiecare kilogram de făină, fiecare ladă de roșii și fiecare medicament din farmacie ajung la raft într-un camion. Când motorina trece de 10 lei litrul, prețul acela nu se oprește la pompă, ci se mută în coșul zilnic al fiecărei familii, inclusiv al celor care nu au mașină. (...) Un post blocat nu este o linie într-un tabel de la Ministerul Finanțelor. Este o gardă neacoperită la trei dimineața. Spitalele vor putea ocupa de acum posturile vacante, existente și deja bugetate, fără să mai aștepte aprobări date discreționar prin memorandum'', a arătat Dunca.
Liderul PSD Brașov a mai subliniat că, tot în această sesiune, Parlamentul a votat proiectele de care depind aproximativ patru miliarde de euro din PNRR, și legea care duce prima de carieră didactică de 1.500 de lei, din fonduri europene, la aproximativ 275.000 de angajați din educație.
''Trei luni ni s-a repetat că PSD blochează România. Uitați-vă la tabela de vot: nu am blocat nimic, am votat tot ce ține de bani europeni și de facturile oamenilor. Adevărul este mult mai simplu și mult mai jenant pentru cei care ne acuză. Un guvern demis a avut trei luni și nu a găsit nici 34 de bani pentru un om. Parlamentul a avut trei zile și i-a găsit. PSD este singurul partid care a venit în această criză cu proiecte, nu cu explicații de ce nu se poate'', a adăugat Marius Dunca.