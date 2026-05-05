George Simion, președinte AUR: „Domnule Bolojan, noi o să facem în continuare ceea ce vor românii de la noi: noi nu suntem de vânzare, noi nu suntem trădători!”
George Simion, Presedintele Partidului AUR
George Simion: „Este timpul ca vocea românilor să se audă!” – apel ferm pentru resetarea clasei politice.
Președintele Alianța pentru Unirea Românilor, George Simion, a transmis un mesaj puternic în Parlament, în contextul votului de astăzi, cerând o schimbare reală de direcție pentru România.
În intervenția sa, acesta a susținut că românii au resimțit în ultimii ani efectele unor politici care au însemnat „taxe, război, sărăcie”.
Simion a subliniat necesitatea unei rupturi de actualul mod de guvernare, afirmând că „este momentul ca vocea românilor să se audă” și că nu mai poate continua „iluzia că aceiași oameni pot genera rezultate diferite”.
Totodată, liderul AUR a făcut un apel la unitate și reconstrucție: „Este timpul pentru reconciliere națională, este timpul pentru speranță, este timpul pentru viitor”, asumându-și direcția unei viitoare guvernări.
Printre măsurile propuse de George Simion se numără reforme majore ale sistemului politic: „300 de parlamentari, tăierea banilor pentru partidele politice și două tururi pentru alegerea primarilor și președinților de consilii județene”.
Mesajul s-a încheiat cu un apel direct către clasa politică, inclusiv către Ilie Bolojan: „Haideți că puteți, dacă vreți!”.
