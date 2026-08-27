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Greva spontană la Carfil Brașov. Angajații cer salariile restante VIDEO

Grevă Carfil Brașov

Grevă Carfil Brașov

Realitatea de Brasov
Scris deRealitatea de Brasov
Publicat27 aug. 2026, 08:26
SursăRealitatea PLUS

Greva spontană la Carfil Brașov, producător de tehnică militară, aflat sub umbrela Romarm. Angajații au oprit lucrul nemulțumiți că nu și-au primit salariile și nici tichetele de masă. Sindicaliștii spun că peste 300 dintre angajați sunt plătiți cu salariul minim.

Oamenii au anunțat că vor continua protestul până când își vor primi banii restanți. Protestul este unul spontan, iar angajații transmit că nu sunt dispuși să reia activitatea până când problema salariilor nu va fi rezolvată.

Carfil este unul dintre producătorii români de tehnică militară și face parte din industria națională de apărare.

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