Pacient mort la Urgențe, doi medici de la Spitalul Județean din Sfântu Gheorghe, trimiși în judecată

Doi medici de la Spitalul Județean din Sfântu Gheorghe au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de fapte extrem de grave. Potrivit procurorilor, cei doi sunt cercetați pentru ucidere din culpă, după moartea unui pacient care ar fi rămas în Unitatea de Primiri Urgențe fără să fie consultat și diagnosticat.

Incidentul a avut loc în decembrie 2024. Bărbatul a fost adus la spital cu ambulanța, însă, susțin anchetatorii, nu a fost investigat de personalul medical. Mai mult, medicul de gardă ar fi consemnat în fișa pacientului că acesta nu suferea de nicio afecțiune și nu acuza dureri.

Pacientul a rămas în continuare în Urgență, iar nici al doilea medic care a preluat garda nu l-ar fi consultat și tratat.

După mai multe ore petrecute în spital, în cursul nopții, bărbatul a murit. În urma necropsiei, medicii legiști au stabilit că acesta suferea de ulcer și de varice esofagiene rupte, afecțiuni care au dus la deces.

