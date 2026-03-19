Pacient mort la Urgențe, doi medici de la Spitalul Județean din Sfântu Gheorghe, trimiși în judecată
Doi medici de la Spitalul Județean din Sfântu Gheorghe au fost trimiși în judecată, fiind acuzați de fapte extrem de grave. Potrivit procurorilor, cei doi sunt cercetați pentru ucidere din culpă, după moartea unui pacient care ar fi rămas în Unitatea de Primiri Urgențe fără să fie consultat și diagnosticat.
Incidentul a avut loc în decembrie 2024. Bărbatul a fost adus la spital cu ambulanța, însă, susțin anchetatorii, nu a fost investigat de personalul medical. Mai mult, medicul de gardă ar fi consemnat în fișa pacientului că acesta nu suferea de nicio afecțiune și nu acuza dureri.
Pacientul a rămas în continuare în Urgență, iar nici al doilea medic care a preluat garda nu l-ar fi consultat și tratat.
După mai multe ore petrecute în spital, în cursul nopții, bărbatul a murit. În urma necropsiei, medicii legiști au stabilit că acesta suferea de ulcer și de varice esofagiene rupte, afecțiuni care au dus la deces.
Pot să-ți fac și o variantă mai jurnalistică, mai scurtă sau mai dramatică, în funcție de stilul pe care îl vrei.
Citește și:
- 15:34 - Moscova transmite un mesaj dur: participarea la operațiunea SUA în Ormuz înseamnă implicare directă în război
- 14:50 - Asigurări de la autorități: stocurile de combustibil depășesc 2 milioane de tone, piața rămâne stabilă
- 13:22 - Românii reciclează din ce în ce mai mult
- 12:28 - Cât te costă să treci pe GPL în 2026 și cât poți economisi la fiecare plin. Șoferii români se uită tot mai mult spre gaz, odată cu explozia prețurilor
