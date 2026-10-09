Un brașovean de 27 de ani, acuzat că a vandalizat 22 de mașini. Camerele de supraveghere au ajutat ancheta

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 oct. 2026, 17:55

Un bărbat de 27 de ani din Brașov a fost reținut după ce ar fi zgâriat 22 de autoturisme parcate pe o stradă din municipiu. Incidentul s-ar fi petrecut în timpul nopții, în timp ce tânărul se plimba prin zonă.

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