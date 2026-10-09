Un brașovean de 27 de ani, acuzat că a vandalizat 22 de mașini. Camerele de supraveghere au ajutat ancheta

Un bărbat de 27 de ani din Brașov a fost reținut după ce ar fi zgâriat 22 de autoturisme parcate pe o stradă din municipiu. Incidentul s-ar fi petrecut în timpul nopții, în timp ce tânărul se plimba prin zonă.
Polițiștii au reușit să-l identifice după ce unul dintre proprietarii mașinilor avariate a depus o plângere, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere au contribuit la anchetă.
Cum a fost identificat suspectul
Cercetările au început după ce unul dintre proprietarii autoturismelor a sesizat poliția cu privire la avarierea mașinii sale.
În urma verificărilor, anchetatorii au analizat și imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă. Acestea au ajutat la identificarea bărbatului bănuit că ar fi provocat pagubele.
A fost reținut în noaptea următoare
Potrivit informațiilor din anchetă, tânărul a fost încătușat în noaptea următoare incidentului, în timp ce se plimba printr-un alt cartier al Brașovului.
Acesta este cercetat pentru distrugere, infracțiune care, potrivit legislației, se pedepsește cu amendă penală sau cu închisoare de până la doi ani.
Ancheta continuă
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care au fost avariate cele 22 de autoturisme și să clarifice toate aspectele cazului.
Până la acest moment, bărbatul nu a oferit un punct de vedere public. Acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare.