Liderul nord-coreean Kim Jong Un vine cu o primă reacție după trilaterala istorică dintre Xi Jinping, Donald Trump și Vladimir Putin. Kim Jong Un susține că lumea se confruntă cu un haos economic în toate cele patru colțuri ale planetei. Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea PLUS la Casa Albă, vine cu o analiză amplă pe marginea acestui subiect.
Prima reacție a lui Kim Jong Un după trilaterala de la Shenzhen este, ca de obicei, codificată. Potrivit agenției oficiale KCNA, liderul nord-coreean a făcut aceste declarații în cadrul unei ceremonii în care noii ambasadori, printre care și cel al Rusiei, și-au prezentat scrisorile de acreditare. Liderul de la Phenian descrie o lume aflată în criză de securitate, marcată de politici instabile și de haos economic în toate cele patru colțuri ale planetei.
Fraza-cheie a mesajului său este: „Coreea de Nord caută securitate, nu supremație”, iar situația internațională schimbă modul în care sunt înțelese suveranitatea și securitatea națională, relatează Ana Maria Păcuraru.
Mesajul politic transmis la Shenzhen este clar: Trump, Xi și Putin au convenit să discute despre reducerea riscurilor nucleare și neproliferare.
Kim le transmite, însă, că arsenalul nuclear al Coreei de Nord nu intră în negocieri și că nu acceptă ca statutul său nuclear să devină un subiect asupra căruia să decidă marile puteri.
Potrivit Anei Maria Păcuraru, un ultim semnal important este faptul că Donald Trump a plecat din China fără să se întâlnească cu Kim Jong Un, deși își dorise o astfel de întrevedere. Potrivit unor surse familiarizate cu discuțiile, liderul nord-coreean ar fi impus condiții pe care Statele Unite nu le puteau accepta. Phenianul își ridică, astfel, "prețul" și așteaptă, a mai transmis jurnalista.