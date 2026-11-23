Simona Halep a publicat duminică seară un mesaj pe Instagram în care își exprimă regretul pentru incendiul de la Hotel Alpin din Poiana Brașov și le aduce aprecierea pompierilor.
Incendiul care a cuprins Hotelul Alpin din Poiana Brașov a izbucnit duminică, 22 noiembrie 2026, în jurul orei 19:30. Flăcările au afectat o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, cuprinzând inițial terasa unui apartament de la un nivel superior, după care s-au extins la acoperiș, mansardă și ultimele trei etaje ale clădirii.
Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din hotel în momentul izbucnirii incendiului. Potrivit autorităților, nu au fost raportate victime, iar conducerea unității de cazare a anunțat că toți oaspeții și angajații sunt în siguranță.
Reacția Simonei Halep
Fosta campioană mondială Simona Halep, în vârstă de 35 de ani, a publicat un mesaj pe contul personal de Instagram în care își exprimă regretul pentru incident și transmite susținerea persoanelor afectate.
Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție din județele Brașov, Covasna, Prahova și Argeș. Salvatorii au utilizat camere cu termoviziune și o dronă pentru recunoaștere aeriană și monitorizarea zonelor afectate.
În dimineața zilei de luni, 23 noiembrie, pompierii continuau operațiunile de localizare și lichidare a incendiului.