Incendiul izbucnit la un hotel din Poiana Brașov continuă să le dea de furcă pompierilor. Se folosesc camere cu termoviziune și o dronă pentru identificarea focarelor.
Incendiul izbucnit la un hotel din stațiunea Poiana Brașov continuă să mobilizeze importante forțe de intervenție. Pompierii depun eforturi susținute pentru localizarea și lichidarea tuturor focarelor de incendiu, operațiunea fiind una deosebit de dificilă.
Intervenția pompierilor este îngreunată de configurația acoperișului, realizat din două straturi de tablă, care limitează accesul la focarele ascunse. Pentru stingerea incendiului este necesară îndepărtarea învelitorii, precum și intervenția atât la nivelul acoperișului, cât și pe fațadele clădirii. Structura construcției și accesul dificil complică semnificativ operațiunile de stingere.
Pentru identificarea focarelor ascunse și evaluarea zonelor afectate de incendiu, pompierii folosesc camere cu termoviziune. De asemenea, va fi utilizată o dronă pentru recunoaștere aeriană, evaluarea situației operative și monitorizarea focarelor de incendiu.
Având în vedere complexitatea intervenției la hotelul din Poiana Brașov, echipajele operative sunt schimbate periodic, pentru menținerea capacității de intervenție și desfășurarea misiunii în condiții de siguranță.
Pompierii continuă operațiunile pentru identificarea și lichidarea tuturor focarelor de incendiu.
Misiunea este în dinamică, iar autoritățile vor reveni cu informații pe măsură ce situația va evolua.