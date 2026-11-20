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Actualitate· 2 min citire
Ministrul Agriculturii anunță discuții pentru motorină fără accize și credite cu dobândă fixă de 1,9% pentru fermieri
Carburanți
Publicat20 nov. 2026, 15:51
Sursădcnews
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat vineri, 20 noiembrie 2026, că se analizează posibilitatea ca fermierii să cumpere motorină fără accize și au fost pregătite două noi tipuri de credite cu dobândă fixă de 1,9%.
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