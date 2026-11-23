Publicat 23 nov. 2026, 11:19 Sursă realitatea.net

Un incendiu izbucnit duminică seara la Hotelul Alpin din Poiana Brașov a afectat o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, determinând evacuarea a circa 150 de persoane. Sute de turiști care au achiziționat deja pachete pentru Revelion 2027 se confruntă cu incertitudinea legată de vacanțele rezervate.

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