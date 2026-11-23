Un incendiu izbucnit duminică seara la Hotelul Alpin din Poiana Brașov a afectat o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, determinând evacuarea a circa 150 de persoane. Sute de turiști care au achiziționat deja pachete pentru Revelion 2027 se confruntă cu incertitudinea legată de vacanțele rezervate.
Incendiul a izbucnit duminică, 22 noiembrie 2026, în jurul orei 22:00, la nivelul acoperișului, al mansardei și al ultimelor trei etaje ale clădirii, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov. Luni dimineața, pompierii continuau intervenția pentru localizarea și lichidarea focarelor, utilizând camere cu termoviziune și o dronă de recunoaștere aeriană.
„În continuare, pompierii depun eforturi susținute pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit la un hotel din stațiunea Poiana Brașov. Intervenția este una deosebit de dificilă, având în vedere configurația acoperișului, realizat din două straturi de tablă, care îngreunează accesul la focarele ascunse. Este necesară îndepărtarea învelitorii și intervenția atât la nivelul acoperișului, cât și pe fațadele clădirii, unde configurația construcției și dificultatea accesului îngreunează semnificativ operațiunile de stingere”, a transmis ISU Brașov.
Pentru gestionarea situației au fost mobilizate forțe din cadrul ISU Brașov, SVSU Râșnov, ISU Covasna, ISU Prahova și ISU Argeș, precum și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. Incendiul a afectat o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, iar circa 150 de persoane au fost evacuate din clădire.
Impactul asupra rezervărilor pentru Revelion
Hotelul Alpin, inaugurat în 1976, a devenit din 2023 cel mai mare resort hotelier și centru de evenimente corporate din zona montană, după deschiderea complexului K2 Alpin. Mii de turiști care și-au organizat vacanța de iarnă pot fi afectați în funcție de gravitatea avariilor constatate.
Potrivit newsweek, sute de români care au plătit sume începând de la 7.000 de lei per persoană pentru pachetele de Revelion 2027 caută acum variante alternative. Pachetul standard al hotelului pornește de la 1.325 de euro și include cazare, gastronomie și acces la evenimente artistice.
4 nopți de cazare la Alpin Resort Hotel, cu mic dejun și cine festive
4 seri tematice la K2 Alpin: 30 decembrie, 31 decembrie, 1 ianuarie și 2 ianuarie
Petrecerea de Revelion cu Connect-R, Linda & Flavius Teodosiu, Irvin Doomes și alți artiști
Concert Theo Rose pe 30 decembrie
Concert Mira pe 1 ianuarie
Spectacole, momente artistice, lumini și proiecții
Numărătoare inversă la miezul nopții și foc de artificii
Brunch tradițional pe 1 ianuarie, cu muzică live
Spațiu separat de petrecere și activități pentru copii, cu zonă dedicată pentru cină
Transfer dus-întors între Alpin Resort Hotel și K2 Alpin în serile festive
Acces la piscina semiolimpică, piscina pentru copii, saune, jacuzzi interior și fitness