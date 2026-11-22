Tragieri Loto duminică, 22 noiembrie 2026. Reportul la Joker depășește 2,31 milioane de lei, iar la Loto 6/49 sunt în joc peste 1,54 milioane.
Loteria Română organizează duminică, 22 noiembrie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Jucătorii au șansa de a câștiga premii importante, iar cel mai mare report este la Joker, categoria I, unde suma depășește 2,31 milioane de lei.
Ce premii sunt puse în joc
La Joker, categoria I, reportul a ajuns la peste 2,31 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 433.600 de euro. La categoria a II-a sunt în joc peste 162.000 de lei.
La Loto 6/49, reportul la categoria I depășește 1,54 milioane de lei, iar la Noroc este în joc o sumă cumulată de peste 1,33 milioane de lei.
Premii importante sunt și la celelalte jocuri:
Noroc Plus: peste 130.900 de lei la categoria I;
Loto 5/40: peste 767.000 de lei la categoria I;
Super Noroc: report cumulat de peste 564.200 de lei.
Când sunt anunțate numerele câștigătoare
Tragerile sunt programate duminică, iar rezultatele vor fi disponibile după extrageri, începând cu ora 18:35.
La extragerile de joi, 19 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 13.900 de câștiguri, în valoare totală de peste 1,41 milioane de lei.
Cel mai recent mare premiu la Loto 6/49, categoria I, a fost câștigat pe 12 noiembrie. Biletul norocos, jucat în Călărași, a adus un câștig de peste 5,2 milioane de lei.