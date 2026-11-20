Scris de Ionuț Nichita Publicat: 20 nov. 2026, 15:37

Polițiștii din Brașov au aplicat 101 amenzi în valoare de peste 17.000 de lei miercuri, 19 noiembrie, într-o acțiune de control care a vizat transportul de mărfuri și persoane.

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