Polițiștii din Brașov au aplicat 101 amenzi în valoare de peste 17.000 de lei miercuri, 19 noiembrie, într-o acțiune de control care a vizat transportul de mărfuri și persoane.
Verificările au avut loc între orele 08:30 și 13:30 și s-au concentrat pe conducătorii autovehiculelor destinate transportului de mărfuri, precum și pe cei care efectuează transport public de persoane cu vehicule cu o capacitate mai mare de 9 locuri.
Infractions principale sancționate
Dintre cele 101 sancțiuni contravenționale aplicate, 30 au vizat neutilizarea centurii de siguranță, iar alte 10 au fost date pentru folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, fără utilizarea unui sistem de tip „mâini libere”.
Polițiștii au urmărit și identificarea șoferilor care nu acordă prioritate pietonilor angajați în traversarea străzii prin locurile special amenajate, dar și respectarea celorlalte reguli de circulație.
Măsuri luate pe loc
În urma controalelor, autoritățile au reținut trei permise de conducere și două certificate de înmatriculare. Aceste măsuri au fost dispuse după ce au fost constatate defecțiuni tehnice care puneau în pericol siguranța participanților la trafic.
Reprezentanții Poliției Brașov au anunțat că astfel de acțiuni vor continua, atât pentru depistarea și sancționarea conducătorilor auto care încalcă legislația rutieră, cât și pentru prevenirea accidentelor.