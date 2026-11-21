Donald Trump l-a nominalizat pe Stephen Miller drept posibil succesor pentru alegerile din 2028, într-o declarație făcută în prezența lui J.D. Vance și Marco Rubio.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat că șeful său de cabinet, Stephen Miller, ar putea fi candidatul administrației pentru alegerile prezidențiale din 2028. Remarca a fost făcută în timpul unei conferințe de presă de aproximativ 90 de minute, susținută vineri seară, în prezența vicepreședintelui J.D. Vance și a secretarului de stat Marco Rubio, considerați până acum principalele variante pentru succesiune.
Invitația la pupitru
După ce J.D. Vance și Marco Rubio s-au adresat deja jurnaliștilor, Trump l-a invitat pe Stephen Miller să urce la pupitru. Președintele a declarat că Miller s-a descurcat mai bine decât ceilalți doi în prezentarea realizărilor economice ale administrației.
Reacția celorlalți lideri
Deși atmosfera din sala de presă era relaxată și momentul a stârnit râsete, potrivit stirileprotv.ro, nici vicepreședintelui Vance, nici secretarului de stat Rubio nu le-a plăcut gluma președintelui.