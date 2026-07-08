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Rusia a lovit din nou Kievul cu rachete balistice: clădiri distruse și mai mulți răniți

Bombardamente la Kiev (State Emergency Service/Telegram)

Bombardamente la Kiev (State Emergency Service/Telegram)

Realitatea de Brasov
Scris deRealitatea de Brasov
Publicat8 iul. 2026, 08:25
SursăRealitatea.Net

Kievul a fost zguduit în noaptea de 8 iulie de un atac cu rachete balistice lansat de Rusia, exploziile fiind auzite chiar înainte ca sirenele aeriene să fie activate.

Autoritățile ucrainene confirmă că două persoane au fost rănite, una fiind transportată la spital. În districtul Desnianskyi, o rachetă a provocat incendii la depozite, iar în Sviatoshynskyi au ars o clădire administrativă, spații de stocare și un complex de garaje.

Transportul electric și mai multe clădiri au suferit avarii. Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat populația asupra unui nou val de rachete balistice și au cerut locuitorilor să rămână în adăposturi.

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