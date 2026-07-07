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Vremea până pe 3 august: temperaturi peste normal și deficit de precipitații în mare parte din țară. Prognoza ANM
Prognoza ANM
Publicat7 iul. 2026, 10:05
Sursărealitatea.net
ANM anunță că prima parte a intervalului 6 iulie-3 august va aduce temperaturi apropiate de normal, însă spre final vremea va deveni mai caldă decât mediile climatologice, în special în vest și sud‑vest, iar precipitațiile vor fi deficitare.
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