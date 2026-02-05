Realitatea de Brasov - Știri de Ultimă Oră
Rusia, acuzată că încearcă să influențeze alegerile din Ungaria în favoarea partidului lui Viktor Orbán
Autoritățile și analiștii occidentali avertizează că Rusia ar fi lansat o campanie de informare menită să influențeze opinia publică înaintea alegerilor din Ungaria, cu scopul de a sprijini partidul premierului Viktor Orbán.
Acord militar „uriaș” în pregătire: Arabia Saudită vrea arme din Ucraina pentru a contracara dronele iraniene
Care sunt obiectivele lui Trump în războiul din Iran. Experții spun că planul ridică mai multe întrebări decât răspunsuri
Nicușor Dan, după ședința CSAT:”SUA vor să trimită echipamente defensive, nu vorbim de armament. Românii nu au motiv de îngrijorare”
Bilete de avion mai scumpe. Companiile aeriene majorează tarifele, pe fondul scumpirii combustibilului
Atac rusesc cu drone în Harkov: 13 răniți, inclusiv doi copii, după un atac devastator asupra zonelor rezidențiale
Ministrul Economiei: Start-Up Nation va merge înainte. Sper ca, din mers, să mai pot optimiza nişte lucruri
AUR a depus un proiect de lege pentru limitarea cumpărării terenurilor agricole de către investitori străini
„Am rămas fără curent, casa putea lua foc”. Mărturia Cristela Georgescu despre noaptea anulării alegerilor
Război în Ucraina, ziua 1478. Un nou bilanț sumbru: peste 1,2 milioane de pierderi omenești pentru armata rusă
Prețul motorinei atinge cote alarmante. Fermierii sunt disperați și cer Guvernului să intervină de urgență
Raport ONU: deportarea copiilor ucraineni de către Rusia ar constitui crime împotriva umanității
Scandal în Biserica Catolică: episcop din SUA, acuzat că a furat sute de mii de dolari din fondurile bisericii
Sondaj în Republica Moldova: majoritatea cetățenilor se opun unirii cu România, dar sprijină aderarea la Uniunea Europeană
Avertisment dur de la Trump: Iranul riscă lovituri „de 20 de ori mai puternice” dacă oprește petrolul din Golful Persic
Atac violent în Prahova: un bărbat și-a lovit fosta soție cu o rangă. Intervenția unui martor a salvat-o
Nicușor Dan a programat ședința CSAT miercuri dimineață, pe tema avioanelor F-16 pe care vor să le trimită SUA
Germania trimite Ucrainei un nou pachet de rachete Patriot. O singură rachetă costă peste 3 milioane de euro
Volodimir Zelenski vine joi în România. Președintele Ucrainei se va întâlni cu președintele Nicușor Dan
Mircea Lucescu, prima apariție publică după spitalizare. De ce a refuzat selecționerul să dea mâna cu fanii
Cele mai sățioase alimente. Țin de foame și sunt prietenoase cu silueta. Care este recomandarea Mihaelei Bilic?
Alertă alimentară în UE: Zeci de tone de carne de vită din Brazilia, contaminate cu hormon interzis, au ajuns pe piață