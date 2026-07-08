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Politica· 1 min citire
Șeful NATO anunță o "nouă eră" de apărare: Trebuie să fim capabili să luptăm, dacă va fi nevoie - LIVE
Secretarul general al NATO, Mark Rutte (Profimedia)
Publicat8 iul. 2026, 08:20
Sursărealitatea.net
Secretarul General al Alianței, Mark Rutte, face declarații înaintea reuniunii liderilor statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice, pentru a analiza relația cu Statele Unite, creșterea cheltuielilor pentru apărare și războiul din Ucraina.
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