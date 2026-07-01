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Politica· 1 min citire
Sorin Grindeanu provoacă PNL: „Semnez pe loc orice condiție economică, doar să vină Bolojan și să voteze un guvern minoritar PSD”
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu a lansat o provocare directă și fără precedent la adresa premierului demis Ilie Bolojan, în încercarea de a debloca criza politică și de a instala un guvern minoritar condus de PSD. Într-o declarație de presă extrem de tensionată, Grindeanu s-a arătat dispus să accepte imediat toate condițiile economice și de reducere a deficitului impuse de liberali, cu condiția ca PNL să asigure voturile în Parlament.
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