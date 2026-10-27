Marius Lulea, la Realitatea PLUS: „Rusia duce un război psihologic împotriva României. Este un act de terorism, cel mai grav act din ultimii 80 de ani”

Avertisment fără precedent despre securitatea României. Marius Lulea a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că Rusia duce un război psihologic împotriva țării noastre și a descris situația drept „cel mai grav act din ultimii 80 de ani”. Acesta cere întărirea armatei, dezvoltarea industriei de apărare și protejarea porturilor de la Marea Neagră, pe fondul amenințărilor din regiune.
Potrivit lui Marius Lulea, Rusia duce un război de agresiune împotriva Ucrainei, iar interesul României este să mențină amenințările cât mai departe de propriile granițe. Acesta a atras atenția că securitatea țării trebuie tratată cu maximă seriozitate, în contextul acțiunilor militare din regiunea Mării Negre și al presiunilor exercitate asupra României.
Consider că este cel mai grav act din ultimii 80 de ani. Este un atentat care s-a desfășurat pe teritoriul României, dar și acțiuni militare împotriva navelor civile din Marea Neagră
a declarat Marius Lulea.
Acesta a susținut că Rusia și-a atins obiectivul de a limita tranzitul comercial prin Marea Neagră și a avertizat că România trebuie să își consolideze capacitățile de apărare pentru a putea face față unor asemenea provocări.
În opinia sa, una dintre priorități trebuie să fie dezvoltarea industriei naționale de apărare, alături de întărirea securității infrastructurii strategice. Marius Lulea a subliniat că România are nevoie de porturi bine protejate, capabile să răspundă unor eventuale amenințări.
Totodată, acesta a evidențiat importanța creșterii încrederii populației în instituțiile statului, în contextul unor acțiuni pe care le-a descris drept parte a unui război psihologic îndreptat împotriva României și a cetățenilor săi.
Sunt acțiuni premeditate online, un război psihologic împotriva României și a cetățenilor
a declarat Marius Lulea.
Marius Lulea a insistat că situația trebuie privită prin prisma securității naționale și a cerut ca toate componentele sistemului de apărare să fie funcționale și pregătite să răspundă unor eventuale amenințări.