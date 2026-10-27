Marius Lulea, la Realitatea PLUS: „Rusia duce un război psihologic împotriva României. Este un act de terorism, cel mai grav act din ultimii 80 de ani”

Publicat 27 oct. 2026, 17:31 Sursă realitatea.net

Avertisment fără precedent despre securitatea României. Marius Lulea a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că Rusia duce un război psihologic împotriva țării noastre și a descris situația drept „cel mai grav act din ultimii 80 de ani”. Acesta cere întărirea armatei, dezvoltarea industriei de apărare și protejarea porturilor de la Marea Neagră, pe fondul amenințărilor din regiune.

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