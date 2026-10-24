Ceartă terminată la spital pe bulevardul Saturn din Brașov. Polițiștii au intervenit de urgență în apartamentul unui cuplu

Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:12

Polițiștii din Brașov au intervenit de urgență vineri seară într-un apartament de pe bulevardul Saturn, unde izbucnise un conflict între doi soți. În jurul orei 18:00, polițiștii Secției 5 au fost anunțați despre o agresiune în imobil. Ambii soți au ajuns la spital.

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