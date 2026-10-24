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Ceartă terminată la spital pe bulevardul Saturn din Brașov. Polițiștii au intervenit de urgență în apartamentul unui cuplu

Poliția

Poliția

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Scris de Daniel Onescu Publicat: 24 oct. 2026, 08:12

Polițiștii din Brașov au intervenit de urgență vineri seară într-un apartament de pe bulevardul Saturn, unde izbucnise un conflict între doi soți. În jurul orei 18:00, polițiștii Secției 5 au fost anunțați despre o agresiune în imobil. Ambii soți au ajuns la spital.

Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat faptul că, în timp ce se aflau în locuința comună, din municipiul Brașov, între doi soți, de 39, respectiv 46 de ani, ar fi izbucnit un conflict spontan, context în care ambele persoane ar fi suferit leziuni fizice.

„În urma evenimentului, aceștia au fost transportați la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Polițiștii continuă verificările, sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a stării de fapt și a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului”, au precizat reprezentanții IPJ Brașov.

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