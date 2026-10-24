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Actualitate· 1 min citire
Ceartă terminată la spital pe bulevardul Saturn din Brașov. Polițiștii au intervenit de urgență în apartamentul unui cuplu
Poliția
Polițiștii din Brașov au intervenit de urgență vineri seară într-un apartament de pe bulevardul Saturn, unde izbucnise un conflict între doi soți. În jurul orei 18:00, polițiștii Secției 5 au fost anunțați despre o agresiune în imobil. Ambii soți au ajuns la spital.
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