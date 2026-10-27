Sorin Grindeanu cere toleranță zero pentru sabotajele rusești în România

Sorin Grindeanu a condamnat explozia de la platforma industrială Carfil din Brașov, pe care SRI și DIICOT o atribuie unei rețele coordonate de serviciile secrete rusești.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a cerut marți, 27 octombrie, „toleranță zero” pentru actele de sabotaj și diversiune pe care le consideră orchestrate de Federația Rusă pe teritoriul României. Declarația vine în urma anunțului făcut luni seară de Serviciul Român de Informații (SRI) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), care au destructurat o rețea implicată în explozia din septembrie 2026 de la platforma industrială Carfil din Brașov, filială a Romarm.
Reacția liderului social-democrat
Liderul social-democrat a subliniat necesitatea întăririi securității naționale, arătând că instituțiile de forță au un rol fundamental în prevenirea unor acte similare celor vizate la platforma industrială Carfil.
Detalii despre rețeaua de sabotaj
Potrivit DIICOT și SRI, activitatea infracțională a fost documentată în cazul a trei cetățeni străini rezidenți în statele membre ale Uniunii Europene: doi de naționalitate belarusă și unul ucrainean. Inculpații făceau parte dintr-o rețea de sabotaj coordonată direct din Federația Rusă.
Doi dintre inculpați au fost depistați și arestați preventiv pe teritoriul Germaniei, în timp ce pregăteau comiterea unor fapte similare. Luni a fost emis un al treilea mandat european de arestare, adresat unui alt inculpat localizat în Polonia. Conform DIICOT, rețeaua vizua și alte obiective de pe teritoriul României și al altor state europene.
Anterior, președintele Nicușor Dan și prim-ministrul Luca Niculescu au condamnat actul de sabotaj, catalogându-l drept „inacceptabil”.