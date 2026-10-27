Sorin Grindeanu cere toleranță zero pentru sabotajele rusești în România

Publicat 27 oct. 2026, 15:19 Sursă NewsBV

Sorin Grindeanu a condamnat explozia de la platforma industrială Carfil din Brașov, pe care SRI și DIICOT o atribuie unei rețele coordonate de serviciile secrete rusești.

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