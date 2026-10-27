Doar 25% dintre casele din România au asigurarea obligatorie PAD, arată un sondaj

Doar o treime dintre locuințele din România sunt protejate prin polița obligatorie PAD, deși majoritatea proprietarilor declară interes pentru protecția bunurilor, conform unui sondaj recent.
Doar 25% dintre locuințele din România sunt acoperite de polița obligatorie împotriva dezastrelor naturale (PAD), în timp ce 68% dintre români se declară interesați sau foarte interesați să își protejeze casa și bunurile, arată un sondaj IRES realizat pentru asigurători, potrivit agerpres.
Cercetarea a fost comandată de Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR). Rezultatele indică faptul că problema nu ține de necunoașterea legii: 83% dintre respondenți știu că trebuie să își asigure locuința împotriva cutremurelor, inundațiilor și alunecărilor de teren.
Doar 55% dintre români știu că proprietarii fără poliță PAD pot fi amendați. Diferența de 28 de puncte procentuale arată, potrivit UNSAR, că oamenii au auzit de obligație, dar mult mai puțini știu ce se întâmplă dacă nu o respectă.
Și mai puține case au o asigurare facultativă: aproximativ 19%, chiar dacă numărul polițelor de acest tip a crescut constant în ultima perioadă.
Profilul proprietarilor interesați
Interesul pentru protejarea locuinței e mai mare la persoanele de peste 35 de ani și la cele din mediul rural. Pe regiuni, ies în evidență Sudul, Bucureștiul și Dobrogea.
Ce acoperă polițele
Polița obligatorie PAD despăgubește, în limitele stabilite prin lege, doar pagubele produse de cutremure, inundații naturale și alunecări de teren.
O asigurare facultativă vine peste PAD și poate acoperi atât clădirea, cât și bunurile din casă, pentru riscuri precum incendiile, exploziile sau furtunile. Ce intră exact în poliță depinde de contract.
Înainte să semneze, proprietarii ar trebui să verifice ce bunuri sunt asigurate, pentru ce riscuri, la ce valoare, cum se obține despăgubirea și ce situații rămân neacoperite.