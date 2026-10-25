Poliția Brașov cercetează abandonarea a doi câini, aruncați de la etaj

Poliția Brașov a demarat cercetări pentru identificarea persoanelor care au aruncat doi câini de la înălțime într-un adăpost din municipiu, după ce imagini cu incidentul au apărut pe rețelele sociale.
Reprezentanții Poliției Brașov au confirmat că s-au sesizat din oficiu și desfășoară verificări pentru a stabili împrejurările în care s-a produs abandonarea animalelor.
Cercetările vizează identificarea persoanelor bănuite de comiterea faptei. Măsurile legale vor fi dispuse după finalizarea acestor verificări, în conformitate cu legislația în vigoare.
Biroul pentru Protecția Animalelor desfășoară periodic activități de control și prevenire pentru combaterea abandonului și a actelor de cruzime față de animale. Aceste acțiuni urmăresc creșterea gradului de responsabilizare a proprietarilor și deținătorilor, astfel încât aceștia să respecte obligațiile legale care le revin.