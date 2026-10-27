Cine plătește pagubele incendiului de la Carfil Brașov? Opt firme au fost afectate, iar cinci au pierderi majore

Publicat 27 oct. 2026, 08:46 Sursă realitatea.net

Opt firme au fost afectate de incendiul de la Carfil Brașov, iar cinci au suferit pagube majore. Cine va plăti despăgubirile și cât acoperă asigurările?

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