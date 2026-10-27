Cine plătește pagubele incendiului de la Carfil Brașov? Opt firme au fost afectate, iar cinci au pierderi majore
Pagube incendiu Carfil Brașov
Opt firme au fost afectate de incendiul de la Carfil Brașov, iar cinci au suferit pagube majore. Cine va plăti despăgubirile și cât acoperă asigurările?
Incendiul izbucnit pe 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Brașov a provocat pagube importante mai multor societăți comerciale.
Opt firme care își desfășurau activitatea în spațiile afectate au înregistrat pierderi, iar pentru cinci dintre acestea distrugerile ar fi atât de mari încât situația poate fi comparată cu o daună totală. În timp ce ancheta privind incendiul a luat o nouă turnură, după anunțurile făcute de SRI și DIICOT, rămâne o întrebare esențială: cine va plăti despăgubirile și costurile pentru refacerea infrastructurii?
Potrivit informațiilor publicate de NewsBV, trei dintre firmele afectate au înregistrat pagube mai reduse, în timp ce celelalte cinci se confruntă cu distrugeri majore. În plus, administratorul parcului industrial trebuie să evalueze costurile necesare pentru repararea clădirii și a rețelelor tehnice afectate.
Incendiul de la Carfil Brașov: opt firme afectate, cinci cu pagube majore
Incendiul care a cuprins o hală de pe platforma industrială Carfil a afectat activitatea mai multor companii. Pentru unele dintre acestea, pierderile ar putea însemna nu doar înlocuirea bunurilor distruse, ci și reluarea de la zero a unei părți importante din activitate.
Evaluarea prejudiciului presupune analizarea echipamentelor avariate, a bunurilor pierdute și a costurilor necesare pentru refacerea spațiilor de lucru. În funcție de amploarea distrugerilor, firmele ar putea avea nevoie de investiții substanțiale pentru a-și putea relua operațiunile.
Cele cinci societăți care au suferit cele mai mari pierderi se confruntă cu o situație dificilă, în condițiile în care revenirea la activitatea normală depinde de disponibilitatea fondurilor și de clarificarea modului în care pot fi recuperate prejudiciile.
Deocamdată, valoarea totală a pagubelor și suma care ar putea fi recuperată prin despăgubiri nu au fost stabilite public.
Cine suportă costurile pentru refacerea platformei industriale Carfil?
Pagubele nu se limitează la bunurile și echipamentele firmelor care funcționau în hala afectată. Administratorul parcului industrial Carfil, aflat în subordinea Consiliului Județean Brașov, trebuie să evalueze și lucrările necesare pentru refacerea infrastructurii.
Printre intervențiile care ar putea fi necesare se numără repararea clădirii, verificarea structurii de rezistență și refacerea rețelelor tehnice și de comunicații afectate de incendiu și de explozie.
Înainte de stabilirea costurilor finale, este necesară evaluarea stării imobilului și identificarea tuturor elementelor care trebuie reparate sau înlocuite.
Sursa din care vor fi finanțate lucrările reprezintă o problemă distinctă de despăgubirea firmelor pentru pierderile suferite. Stabilirea responsabilităților financiare va depinde de situația juridică a proprietății, de contractele încheiate și de eventualele demersuri pentru recuperarea prejudiciului de la persoanele responsabile, în condițiile legii.
Două firme aveau asigurare. Vor primi despăgubiri pentru incendiul de la Carfil?
Una dintre principalele întrebări vizează situația asigurărilor. Potrivit informațiilor publicate de NewsBV, două dintre cele opt firme afectate aveau polițe de asigurare la momentul incendiului.
Existența unei asigurări nu garantează însă că toate pierderile vor fi acoperite. Despăgubirile depind de condițiile contractuale, de riscurile incluse în poliță și de eventualele excluderi.
În acest caz, un aspect important îl reprezintă modul în care este încadrat evenimentul și dacă polițele acoperă pagubele provocate prin incendiere intenționată sau acte de sabotaj.
În funcție de clauzele contractuale, asigurătorii ar putea acoperi integral sau parțial prejudiciile eligibile. Până la clarificarea condițiilor fiecărei polițe și finalizarea evaluărilor, nu se poate stabili ce sume vor fi plătite.
Pentru firmele fără asigurare sau pentru cele ale căror polițe nu includ riscurile respective, recuperarea pierderilor ar putea fi mai complicată și ar putea depinde de rezultatul procedurilor judiciare și de posibilitatea obținerii unor despăgubiri de la persoanele responsabile.
Ce au descoperit anchetatorii în cazul incendiului de la Carfil
Cazul a căpătat o nouă dimensiune după ce, la 26 octombrie 2026, Serviciul Român de Informații și DIICOT au făcut publice informații despre ancheta privind incendiul din 14 septembrie.
Potrivit autorităților, trei cetățeni străini — doi cetățeni belaruși și un cetățean ucrainean — ar fi fost implicați într-o rețea de sabotaj coordonată din Federația Rusă. DIICOT a anunțat că investigațiile au vizat implicarea acestora în incendiul produs pe platforma industrială din Brașov, în apropierea societății CARFIL SA, filială a companiei naționale ROMARM.
Conform informațiilor comunicate de autorități, doi dintre cei trei suspecți au fost depistați și arestați preventiv în Germania, în timp ce al treilea a fost localizat în Polonia. În cazul acestuia a fost emis un mandat european de arestare, iar procedurile legale urmează să stabilească pașii necesari pentru aducerea sa în România.
Ancheta vizează infracțiunea de tentativă la acte de diversiune. Potrivit autorităților, investigațiile au indicat și posibile ținte suplimentare pe teritoriul României și în alte state europene.
Aceste informații reprezintă date comunicate de instituțiile implicate în anchetă. Stabilirea răspunderii penale revine instanțelor, în cadrul procedurilor judiciare.
Imaginile surprinse înainte de explozia din Brașov
Înregistrările video prezentate anterior de NewsBV surprind o persoană care urcă pe acoperișul halei folosind o scară de incendiu, apoi coboară. La scurt timp, în imagini apare momentul exploziei.
Imaginile au devenit un element de interes în contextul investigației, însă interpretarea lor și stabilirea rolului persoanei surprinse în înregistrare aparțin anchetatorilor.
Stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs incendiul este importantă nu doar pentru dosarul penal, ci și pentru clarificarea eventualelor responsabilități civile și a posibilității de recuperare a prejudiciilor.
Când vor fi recuperate pagubele produse de incendiul de la Carfil?
Pentru cele opt firme afectate, precum și pentru administratorul parcului industrial, următoarea etapă importantă este evaluarea completă a distrugerilor și identificarea surselor de finanțare pentru reparații.
În cazul societăților asigurate, despăgubirile vor depinde de acoperirea oferită de polițe și de rezultatele evaluării daunelor. Pentru celelalte companii, recuperarea pierderilor ar putea necesita demersuri juridice suplimentare.
În paralel, trebuie clarificate costurile pentru refacerea clădirii și a infrastructurii tehnice. Dacă se va stabili răspunderea unor persoane pentru producerea incendiului, recuperarea prejudiciului va depinde de probele administrate și de mecanismele juridice disponibile.
Până la finalizarea acestor proceduri, întrebarea privind plata pagubelor de la Carfil Brașov rămâne deschisă. Cert este că opt firme au fost afectate, cinci dintre ele ar fi suferit distrugeri majore, iar refacerea spațiilor și reluarea activității pot presupune costuri importante.
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