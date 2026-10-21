Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav urcă în clasamentul național. Locul ocupat în primele nouă luni din 2026

Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav ocupă locul 8 în România în trimestrul III din 2026. Peste 464.000 de pasageri au tranzitat aeroportul în primele nouă luni.
Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav își consolidează poziția în transportul aerian din România. În trimestrul al treilea din 2026, aeroportul a ocupat locul al optulea la nivel național în clasamentul traficului de pasageri, depășind mai multe aeroporturi cu tradiție din țară.
Aeroportul Brașov-Ghimbav, pe locul 8 la nivel național
În perioada iulie-septembrie 2026, prin Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav au călătorit 192.058 de pasageri, potrivit datelor prezentate de președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea.
Aeroportul s-a menținut pe poziția a opta în fiecare dintre cele trei luni ale trimestrului, în clasamentul celor 17 aeroporturi civile din România.
Rezultatul plasează aerogara de la Ghimbav înaintea aeroporturilor din Sibiu, Târgu Mureș, Bacău și Oradea, confirmând creșterea importanței sale în rețeaua națională de transport aerian.
Peste 464.000 de pasageri în primele nouă luni ale anului
Traficul cumulat din perioada ianuarie-septembrie 2026 a ajuns la 464.248 de pasageri care au călătorit spre și dinspre Brașov.
Evoluția consolidează rolul aeroportului ca punct de acces aerian pentru județul Brașov și pentru celelalte zone din centrul țării. Poziția în clasamentul național reflectă numărul tot mai mare de persoane care folosesc aeroportul pentru deplasări interne și internaționale.
Brașovul, un punct important pe harta transportului aerian regional
Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a transmis că rezultatele obținute reprezintă o confirmare a investițiilor și a activității echipei aeroportului. Acesta a subliniat importanța pasagerilor, a turiștilor și a personalului care contribuie la funcționarea aerogării.
Potrivit declarației sale, obiectivele pentru perioada următoare vizează continuarea dezvoltării infrastructurii aeroportuare, atragerea de noi operatori aerieni și extinderea opțiunilor de călătorie.
Prin menținerea locului al optulea în trimestrul al treilea și depășirea pragului de 464.000 de pasageri în primele nouă luni ale anului, Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav își întărește poziția în peisajul aviației civile din România.