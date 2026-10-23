Conflict între vecini în Prejmer, terminat la spital. Agresorul a fost arestat pentru 30 de zile

Scris de Daniel Onescu Publicat: 23 oct. 2026, 16:19

Un bărbat din Prejmer a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a agresat vecinul în urma unui conflict spontan. Victima a ajuns la spital. Polițiștii de la Secția de Poliție Rurală Feldioara au fost sesizați miercuri seară, în jurul orei 18:30, printr-un apel la 112, despre un bărbat agresat în curtea unei locuințe din localitate.

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