Conflict între vecini în Prejmer, terminat la spital. Agresorul a fost arestat pentru 30 de zile

Un bărbat din Prejmer a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce și-a agresat vecinul în urma unui conflict spontan. Victima a ajuns la spital. Polițiștii de la Secția de Poliție Rurală Feldioara au fost sesizați miercuri seară, în jurul orei 18:30, printr-un apel la 112, despre un bărbat agresat în curtea unei locuințe din localitate.
Polițiștii au stabilit faptul că, în jurul orei 18.00, în timp ce se aflau în curtea unui imobil, între doi bărbați, în vârstă de 46 de ani, respectiv 49 de ani, a izbucnit un conflict spontan, context în care, cel din urmă l-a agresat fizic pe bărbatul în vârstă de 46 de ani.
În urma altercației, persoana vătămată a suferit leziuni fizice pentru care a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la spital.
În baza probatoriului administrat în cadrul dosarului penal întocmit, polițiștii au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore și introducerii în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Brașov. Ieri, în urma prezentării în fața instanței de judecată de către procurorul de caz, față de persoana reținută a fost dispusă măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.