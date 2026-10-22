Președintele Nicușor Dan cere menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei, într-un interviu în presa americană
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan spune că Rusia nu este pregătită pentru negocieri de pace și cere ca sancțiunile economice împotriva ei să fie menținute. Într-un interviu pentru presa americană, el a vorbit și despre cum se apără România de dronele rusești care îi intră în spațiul aerian.
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat miercuri, într-un interviu acordat postului american Newsmax, că Rusia nu pare dispusă în acest moment să negocieze încheierea războiului din Ucraina. Șeful statului susține că sancțiunile economice impuse Moscovei trebuie menținute, chiar dacă salută demersurile diplomatice ale președintelui american Donald Trump pentru obținerea păcii.
Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Wake Up America”, unde Nicușor Dan a vorbit despre perspectivele negocierilor cu Rusia, responsabilitățile statelor europene în cadrul NATO și amenințările la adresa securității României, în special cele asociate incursiunilor dronelor rusești.
Nicușor Dan nu crede că Rusia este pregătită pentru negocieri de pace
Președintele României a salutat implicarea Statelor Unite în eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, subliniind că efectele conflictului depășesc granițele țării atacate și afectează atât economiile statelor din regiune, cât și economia mondială.
Este foarte bine că Statele Unite se implică în încercarea de a aduce pacea în războiul din Ucraina, deoarece acesta afectează economia regiunii și economia globală
— a declarat Nicușor Dan pentru Newsmax
Șeful statului și-a exprimat însă rezervele cu privire la disponibilitatea Moscovei de a participa la negocieri care să conducă la un acord de pace.
Însă nu cred că Rusia este pregătită să se așeze la masa dialogului
— a continuat Nicușor Dan
Declarațiile președintelui român au fost făcute într-un moment în care eforturile diplomatice pentru încheierea războiului continuă. Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin, după discuțiile purtate la începutul săptămânii cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski.
În acest context, Nicușor Dan consideră că presiunea economică asupra Rusiei trebuie menținută, în paralel cu încercările Washingtonului de a obține progrese pe cale diplomatică.
Președintele României cere menținerea sancțiunilor economice împotriva Rusiei
Nicușor Dan a invocat dificultățile economice cu care se confruntă Rusia pentru a argumenta de ce sancțiunile nu ar trebui abandonate în această etapă.
Potrivit președintelui, măsurile economice restrictive trebuie să continue, în condițiile în care Moscova nu a demonstrat că este pregătită să negocieze încheierea conflictului din Ucraina.
Știm că Rusia suferă din punct de vedere economic
— a declarat Nicușor Dan în interviul pentru postul american
Președintele a insistat apoi asupra necesității menținerii presiunii economice asupra Moscovei.
Consider că trebuie să continuăm să aplicăm sancțiuni economice împotriva ei
— a declarat președintele român
Poziția exprimată de Nicușor Dan îmbină susținerea eforturilor diplomatice ale administrației americane cu ideea că presiunea asupra Rusiei trebuie păstrată atât timp cât perspectivele unor negocieri concrete rămân incerte.
Nicușor Dan îi dă dreptate lui Donald Trump în privința cheltuielilor de apărare ale NATO
În cadrul interviului pentru Newsmax, președintele României a abordat și solicitarea lui Donald Trump ca statele europene membre ale NATO să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare.
Liderul de la București a susținut că aliații europeni trebuie să contribuie mai mult la apărarea colectivă, în loc să se bazeze într-o măsură atât de mare pe sprijinul Statelor Unite.
Președintele Trump are dreptate. Statele Unite au ajutat foarte mult Ucraina și continuă să o facă
— a declarat Nicușor Dan
Președintele român a recunoscut, de asemenea, că statele europene nu au contribuit suficient la apărarea comună, potrivit relatării Newsmax.
Încă o dată, președintele Trump are dreptate
— a spus Nicușor Dan
Acesta a adăugat că țările europene membre ale NATO, inclusiv România, sunt conștiente de necesitatea creșterii cheltuielilor militare și a investițiilor destinate consolidării capacităților de apărare.
Câți bani alocă România pentru apărare
Nicușor Dan a precizat că România cheltuiește în prezent aproximativ 2,5% din produsul intern brut pentru apărare și intenționează să majoreze această pondere.
Nivelul actual alocat bugetului militar reflectă eforturile României de a-și consolida capacitățile de apărare într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de riscurile de securitate din zona Mării Negre.
În interviul acordat Newsmax, președintele a legat necesitatea unor investiții mai mari de responsabilitatea pe care statele europene trebuie să și-o asume în cadrul NATO.
România se numără printre aliații care trebuie să își dezvolte în continuare capacitățile militare, inclusiv pentru a răspunde amenințărilor apărute în apropierea granițelor sale.
România a înregistrat 35 de incursiuni ale dronelor în acest an, față de nouă în 2025
Un alt subiect abordat de Nicușor Dan a fost intensificarea amenințărilor la adresa securității României, în special de-a lungul frontierei cu Ucraina și în regiunea Mării Negre.
Președintele a vorbit despre incursiunile dronelor rusești pe teritoriul românesc și despre necesitatea consolidării capacităților de apărare pentru a răspunde unor astfel de incidente.
Potrivit datelor prezentate de jurnaliștii americani în timpul interviului, România a înregistrat 35 de incursiuni neautorizate ale unor drone de la începutul anului 2026, în comparație cu nouă în întregul an 2025.
Cifrele evidențiază creșterea numărului de incidente semnalate în apropierea sau pe teritoriul României, pe fondul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.
Nicușor Dan a recunoscut că, la începutul acestor incidente, România nu dispunea de mijloace de apărare adecvate pentru a face față incursiunilor, însă a precizat că situația s-a schimbat între timp, cu sprijinul aliaților din NATO.
La început nu eram pregătiți, dar acum suntem bine pregătiți
— a declarat președintele României
Nicușor Dan spune că România și-a îmbunătățit apărarea împotriva dronelor
Președintele a explicat că România și-a consolidat capacitățile de răspuns după primele incidente, beneficiind de sprijinul aliaților din NATO.
Printre măsurile și acțiunile menționate de Nicușor Dan se numără interceptarea dronelor în apropierea frontierei de-a lungul Dunării, precum și îmbunătățirea capacității de reacție în cazul incidentelor produse deasupra Mării Negre.
Declarațiile sale evidențiază preocuparea autorităților române pentru amenințările generate de războiul din Ucraina, în condițiile în care incidentele cu drone au devenit o problemă importantă pentru securitatea teritoriului național.
Potrivit președintelui, experiența acumulată după primele incursiuni și sprijinul primit din partea aliaților au contribuit la îmbunătățirea pregătirii României pentru astfel de situații.
De ce este Marea Neagră importantă pentru Ucraina
Newsmax a subliniat și importanța strategică a Mării Negre, în special pentru transporturile comerciale ale Ucrainei.
Rutele maritime din această regiune sunt esențiale pentru exporturile ucrainene de cereale și de alte mărfuri, ceea ce conferă zonei o importanță economică majoră, dincolo de dimensiunea sa militară.
În contextul războiului, securitatea navigației și protejarea rutelor comerciale reprezintă preocupări importante pentru Ucraina și pentru statele din regiune.
Incidentele cu drone și amenințările de-a lungul granițelor României, precum și riscurile din Marea Neagră, se înscriu într-un context regional în care securitatea și stabilitatea rutelor de transport au devenit tot mai importante.
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