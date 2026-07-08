Cod galben ANM de vijelii, ploi torențiale și grindină. Zonele afectate în următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie a emis două atenționări cod galben de vreme rea, valabile miercuri și joi, pentru mai multe zone din țară. Meteorologii anunță intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse importante cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni.
Prima avertizare este valabilă miercuri, 8 iulie, între orele 10:00 și 23:00, iar cea de-a doua intră în vigoare joi, 9 iulie, la ora 12:00, și rămâne valabilă până vineri, 10 iulie, la ora 02:00. În funcție de evoluția fenomenelor, ANM anunță că mesajul poate fi actualizat.
Cod galben miercuri, în cea mai mare parte a țării
Pe parcursul zilei de miercuri, 8 iulie, în cea mai mare parte a țării vor fi intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele vor avea, în general, viteze de 50-70 km/h, iar pe arii restrânse pot depăși 80 km/h.
În același interval vor fi perioade cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre de 1-3 cm. Fenomenele vor fi mai extinse în nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, iar local se vor semnala și în Oltenia și Muntenia.
Ploi abundente în intervale scurte
Meteorologii anunță că, în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, se pot acumula cantități de apă de 15-30 l/mp. Izolat, acestea pot depăși 40 l/mp, ceea ce poate duce la acumulări rapide de apă în zonele afectate de averse puternice.
Vremea rea va fi însoțită de descărcări electrice și de episoade de grindină, iar vântul puternic poate avea aspect de vijelie în anumite zone.
A doua avertizare, valabilă joi
A doua atenționare cod galben este valabilă de joi, 9 iulie, ora 12:00, până vineri, 10 iulie, ora 02:00. Zonele vizate sunt Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată.
În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului. La rafală, vitezele vor ajunge la 50-70 km/h, iar pe arii restrânse vor fi vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametre de 1-3 cm.
Cantități importante de apă și joi
În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp. Izolat, acestea pot depăși 30-40 l/mp, potrivit atenționării meteorologice.