Scandal la Aeroportul Brașov: un pasager de 35 de ani a fost încătușat după ce a devenit agresiv

Un pasager de 35 de ani a fost încătușat pe Aeroportul Brașov după un conflict cu angajații și intervenția poliției. Bărbatul a pierdut zborul spre Londra.
Incident neobișnuit pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. Un pasager în vârstă de 35 de ani a fost încătușat de polițiști după ce ar fi devenit agresiv verbal cu angajații aeroportului, iar ulterior ar fi manifestat violență fizică în momentul intervenției autorităților.
Potrivit martorilor citați de presa locală, bărbatul urma să călătorească spre Londra-Luton. Situația ar fi degenerat după ce acesta și-ar fi lăsat bagajul nesupravegheat în terminalul de plecări non-Schengen.
De la un bagaj nesupravegheat la un conflict cu angajații aeroportului
Incidentul ar fi început după ce pasagerul și-a lăsat geanta pe o bancă și s-a îndepărtat de aceasta. Angajații aeroportului l-ar fi atenționat că bagajele nu trebuie lăsate nesupravegheate, din motive de securitate.
Conform relatărilor martorilor, bărbatul ar fi reacționat agresiv verbal la observațiile primite, iar comportamentul său ar fi determinat solicitarea intervenției polițiștilor care își desfășoară activitatea în aeroport.
Cinci persoane ar fi fost necesare pentru imobilizarea pasagerului
Situația s-ar fi agravat odată cu sosirea polițiștilor. Potrivit informațiilor publicate de BizBrașov, bărbatul ar fi devenit agresiv fizic, iar imobilizarea sa ar fi necesitat intervenția a cinci persoane.
Pasagerul a fost încătușat pentru ca intervenția să se desfășoare în condiții de siguranță.
În urma incidentului, acesta nu a mai fost lăsat să se îmbarce în cursa spre Londra-Luton, potrivit sursei citate.
Ce sancțiuni riscă pasagerul agresiv
Comportamentul manifestat în spațiile publice poate atrage sancțiuni contravenționale sau, în funcție de împrejurări și de gravitatea faptelor, poate intra sub incidența legislației penale.
Legea nr. 61/1991 prevede sancțiuni pentru anumite acte de tulburare a ordinii și liniștii publice, inclusiv pentru injurii și expresii jignitoare în condițiile prevăzute de lege. De asemenea, art. 371 din Codul penal reglementează infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice.
Încadrarea juridică exactă depinde însă de faptele constatate de autorități și de probele administrate. Nu există suficiente informații confirmate pentru a stabili ce sancțiune va primi bărbatul în acest caz.
Pasagerii trebuie să respecte regulile de securitate din aeroport
Incidentul readuce în atenție importanța respectării regulilor de securitate în aeroporturi. Bagajele nesupravegheate pot declanșa proceduri de verificare, iar reacțiile agresive față de personal sau polițiști pot avea consecințe legale.
Călătorii sunt sfătuiți să își supravegheze permanent bagajele, să respecte indicațiile personalului aeroportuar și să evite orice comportament care ar putea pune în pericol siguranța celorlalți pasageri.
Potrivit publicației BizBrașov, incidentul s-a petrecut în zona plecărilor non-Schengen a Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav, iar pasagerul a pierdut zborul programat spre Londra-Luton.