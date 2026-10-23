Brașovul începe montarea celor 1,3 milioane de luminițe de sărbători. Tema iluminatului festiv de anul acesta este „Copilărie”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 23 oct. 2026, 06:44

Primăria Brașov a început montarea iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă. Primele modele luminoase au fost puse pe stâlpii de iluminat de pe bulevardul Eroilor. Conceptul ales anul acesta este „Copilărie”, iar atât programul de evenimente, cât și decorațiunile luminoase au fost gândite astfel încât cei mici și cei mari să regăsească bucuria copilăriei.

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