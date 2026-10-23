Brașovul începe montarea celor 1,3 milioane de luminițe de sărbători. Tema iluminatului festiv de anul acesta este „Copilărie”

Primăria Brașov a început montarea iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă. Primele modele luminoase au fost puse pe stâlpii de iluminat de pe bulevardul Eroilor. Conceptul ales anul acesta este „Copilărie”, iar atât programul de evenimente, cât și decorațiunile luminoase au fost gândite astfel încât cei mici și cei mari să regăsească bucuria copilăriei.
,,Deși am putea crede că mai este mult timp până la aprinderea iluminatului festiv, iată că pregătirile pentru sărbătorile de iarnă au început deja, iar în municipiul Brașov se montează primele ornamente de Crăciun. Anul acesta, peste 1,3 milioane de luminițe vor transforma Brașovul într-un oraș din poveste, începând cu data de 30 noiembrie.
Tema centrală a ediției din 2026 este «COPILĂRIA», iar întregul concept al sărbătorilor de iarnă va fi construit în jurul acesteia. Ne dorim să readucem magia copilăriei în sufletele tuturor, motiv pentru care pregătim mai multe surprize și activități interactive pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Venim și cu elemente noi în ceea ce privește iluminatul festiv. Pe aleea După Ziduri, numeroși arbori vor fi iluminați, creând o atmosferă spectaculoasă, iar pe strada Republicii vom avea un tavan luminos cu forme și culori diferite, care va include și elemente dinamice.
Sunt convins că brașovenii și turiștii vor aprecia aceste noutăți și că vom reuși să aducem și mai multă magie în orașul nostru. Așadar, îi invităm pe toți brașovenii și pe cei care ne vizitează ca, pe 30 noiembrie, începând cu ora 17:00, să fie alături de noi în Piața Sfatului, unde am pregătit un program artistic special, urmat de momentul mult așteptat al aprinderii luminițelor din bradul de Crăciun și a iluminatului festiv din municipiul Brașov”, a declarat viceprimarul Dan Ghiță.
Anul acesta orașul va fi împodobit cu peste 1,3 milioane de LED-uri, care vor aduce bucuria Crăciunului în zona veche a orașului, la intrările în oraș, dar și în cartiere, viceprimarul Dan Ghiță invitând consilierii locali să amenajeze brazi de Crăciun în fiecare cartier.
„De asemenea, îi invităm și pe consilierii locali ai municipiului Brașov să se implice, în fiecare cartier pe care îl reprezintă, și să realizăm împreună un oraș din poveste”, a completat viceprimarul.