ÎCCJ a dat dreptate Primăriei Brașov. O clădire istorică ar putea reintra în patrimoniul comunității

ÎCCJ a admis recursul formulat de Municipiul Brașov, a casat decizia nefavorabilă de la Curtea de Apel și a trimis spre rejudecare dosarul.
După ce în urmă cu câțiva ani a recuperat Cetățuia Brașovului, primăria este foarte aproape să recupereze și clădirea în care a funcționat Restaurantul Cerbul Carpatin, parte a fostei Case a Negustorilor, construită de către Apollonia Hirscher și donată comunității brașovene.
După ce Tribunalul Brașov, ca instanță de fond, a decis ca această clădire să se întoarcă în patrimoniul municipiului Brașov, așa cum s-a întâmplat și cu Cetățuia de pe Dealul Straja, iar Curtea de Apel a respins această decizie, Înalta Curte de Casație și Justiție a considerat întemeiat recursul municipalității, a casat decizia Curții de Apel și a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță. De asemenea, recursul incident declarat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, în calitate de adversar procesual al Municipiului Brașov, a fost respins.
,,O veste foarte bună pentru brașoveni: Înalta Curte a admis recursul nostru și a clasat decizia Curții de Apel, care era nefavorabilă. Prin această decizie se validează soluția pronunțată de Tribunalul Brașov, prin care Municipiul Brașov a obținut câștig de cauză, în sensul recunoașterii dreptului municipiului asupra fostei Case a Negustorilor, unde a funcționat zeci de ani restaurantul Cerbul Carpatin. Mă bucur că am reușit să obținem această victorie și că suntem tot mai aproape să recâștigăm pentru comunitatea brașoveană acest monument, care îi aparține de drept. Îi mulțumesc avocatului Adrian Rusu, care ne reprezintă în acest proces, și, așa cum a avut succes cu recuperarea Cetățuii, sper ca și în această speță atât de importantă pentru istoria orașului, să reușească”, a declarat primarul George Scripcaru.
Ca și în cazul Cetățuii, Municipiul Brașov este reprezentat de avocatul Adrian Rusu, care s-a arătat optimist după ce Înalta Curte s-a pronunțat asupra recursului municipalității.
,,Această hotărâre nu este doar o victorie procedurală, ci reprezintă o confirmare clară că soluția Tribunalului Brașov – hotărârea de fond prin care municipiul a fost declarat câștigător – este conformă principiilor privind protecția patrimoniului public local și regimul juridic al bunurilor aparținând unităților administrativ-teritoriale. Curtea de Apel va trebui, în rejudecarea apelului, să reia analiza cauzei ținând seama de orientarea jurisprudențială trasată de Înalta Curte”, a precizat avocatul Adrian Rusu.
Conform avocatului Adrian Rusu, deși procesul privind Casa Negustorilor nu este încă finalizat în mod definitiv, Municipiul Brașov se află astăzi într-o poziție procesuală net consolidată, există o hotărâre de fond favorabilă, pronunțată de tribunalul Brașov, iar instanța supremă a indicat că această soluție estre cea care se conformează exigențelor legii. Rejudecarea apelului se va concentra, în principal, pe confirmarea și menținerea acestei soluții de fond, ținând cont de considerentele Înaltei Curți.
Vă reamintim că litigiul pentru recuperarea fostului restaurant „Cerbul Carpatin“ a fost inițiat de Primăria Brașov în 2019, după ani în care – deși declarat monument istoric – imobilul se afla în patrimoniul unui agent economic privat. În noiembrie 2023, Tribunalul Brașov a pronunțat o hotărâre de fond favorabilă municipiului, recunoscând dreptul de proprietate publică asupra clădirii, însă Curtea de Apel Brașov a modificat ulterior soluția și a respins acțiunea, ceea ce a impus declanșarea recursului la ÎCCJ. Recursul a fost câștigat în urmă cu câteva zile.
Acest imobil reprezintă partea dinspre Piața Sfatului a fostei Case a Negustorilor, atât actualul restaurant, cât și partea de galerii de la etaj.
Imobilul generic denumit ”Restaurantul Cerbul Carpatin” face parte integrantă din Casa Negustorilor, sau Podul Bătușilor (bătuș=cizmă) ori „Casa Hirscher“, cum este cunoscută clădirea în comunitatea brașoveană.*
Imobilul a fost edificat de Apollonia Hirscher, văduva judelui Brașovului, Lukas Hirscher, în perioada cuprinsă între anii 1541 – 1547, fiind monument de arhitectură al Brașovului.
Clădirea ocupă primul loc între construcțiile civile ale Brașovului din secolul al XVI-lea, având lungimea de 67,40 metri și fiind alcătuită din două pavilioane separate printr-o curte interioară, unite la extremitățile frontale.
În perioada medievală, aici era principalul loc de întâlnire al breslelor de meșteșugari. Era un fel de piață acoperită a orașului, reprezentând, totodată, locul de desfacere a mărfurilor executate de diferite bresle, în special a cizmarilor și cojocarilor.
Încă de la momentul edificării, clădirea a fost destinată brașovenilor, Apollonia Hirscher nelocuind în aceasta. Clădirea a fost făcută după un model italian și permitea intrarea căruțelor cu mărfuri, care apoi erau descărcate în interior. Practic, tot ce avea nevoie o comunitate în materie de mărfuri se găsea la Casa Negustorilor.
În perioada 1960 - 1963, monumentul istoric cunoaște o transformare radicală, primind numele de Cerbul Carpatin.
Noul complex oferea clienților săi mai multe spații, printre care: săli de restaurant, săli de protocol, o cramă, un bar de zi, o cofetărie și două terase.
Ulterior, ca parte a patrimoniul SC Postăvarul SA, a intrat în procesul de privatizare.
Imobilul denumit Cerbul Carpatin este monument istoric fiind înscris în Lista Monumentelor Istorice din județul Brașov, având codul BV-II-m-A-11573.