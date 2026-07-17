Pagube uriașe în agricultură. Ciorile devastează culturile

Publicat 17 iul. 2026, 11:20 Sursă Realitatea PLUS

Cu doar câteva săptămâni înainte de strângerea recoltelor, stoluri uriașe de ciori au pus stăpânire pe lanurile de floarea-soarelui și lasă în urmă pagube uriașe. Agricultorii spun că privesc neputincioși cum munca de un an dispare de la o zi la alta. Pe suprafețe atât de mari soluțiile nu sunt eficiente, iar păsările sunt imposibil de alungat.

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