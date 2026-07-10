Cum sunt prevenite căderile de pietre pe Valea Oltului? Etapa fără de care plasele de protecție nu ar fi eficiente: imagini spectaculoase VIDEO

Înainte ca plasele de protecție și barierele de retenție să fie montate pe versanții de pe DN 7 – Valea Oltului, echipele de intervenție desfășoară o operațiune complexă de îndepărtare a rocilor instabile. Potrivit DRDP Craiova, această etapă este indispensabilă pentru ca sistemele de protecție să funcționeze în condiții de siguranță și să reducă riscul căderilor de pietre pe carosabil.
Rocile instabile sunt îndepărtate înainte de montarea plaselor de protecție
Într-o informare publicată vineri pe Facebook, DRDP Craiova prezintă imagini din timpul lucrărilor desfășurate pe DN 7 – Valea Oltului, unde alpiniști utilitari verifică manual fiecare porțiune de versant și îndepărtează controlat blocurile de rocă instabile.
Operațiunea, cunoscută sub denumirea de rănguire, reprezintă una dintre cele mai dificile și spectaculoase etape ale lucrărilor de punere în siguranță a versanților.
Potrivit reprezentanților DRDP Craiova, plasele de protecție și barierele de retenție nu pot fi montate pe un versant instabil. În lipsa acestei intervenții, blocurile de piatră care s-ar desprinde ulterior ar putea smulge ancorele de prindere și chiar porțiuni din versant, compromițând întregul sistem de protecție și crescând riscul ca acesta să ajungă pe carosabil.
De ce sunt frecvente căderile de pietre în Defileul Oltului
Specialiștii explică faptul că versanții din Defileul Oltului sunt formați din roci puternic fisurate, traversate de numeroase falii și discontinuități naturale. Acestea sunt afectate permanent de ciclurile de îngheț-dezgheț, precipitații și variațiile de temperatură, factori care favorizează desprinderea blocurilor de piatră.
După finalizarea rănguirii sunt instalate plasele de protecție și barierele de retenție, concepute pentru a intercepta și reține materialul care se poate desprinde ulterior de pe versanți.
Ce trebuie să știe șoferii care circulă pe DN 7
DRDP Craiova subliniază că lucrările urmăresc reducerea semnificativă a riscului producerii căderilor de pietre și creșterea siguranței rutiere pe unul dintre cele mai dificile sectoare de drum național din România.
Instituția atrage însă atenția că, într-o zonă montană precum Valea Oltului, procesele naturale nu pot fi oprite complet. Chiar și după finalizarea investiției, monitorizarea versanților și intervențiile de întreținere vor continua ori de câte ori situația o va impune.
În acest context, șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră și restricțiile instituite în zonele de lucru. Aceste măsuri au rolul de a proteja atât echipele care intervin pe versanți, cât și participanții la trafic.
Lucrările sunt finanțate de la bugetul de stat și sunt derulate de DRDP Craiova, prin Direcția Implementare Proiecte – Serviciul Investiții, având ca obiectiv creșterea siguranței circulației pe DN 7 – Valea Oltului.