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Politica· 2 min citire
Vizită importantă a unei delegații americane în România. Nicușor Dan și Ilie Bolojan au avut întâlniri cu oficialii SUA
Vizită importantă a unei delegații americane în România
O delegație americană de rang înalt s-a aflat în această săptămână în România pentru o serie de întâlniri cu principalii lideri ai statului. Vizita a inclus discuții cu președintele Nicușor Dan, cu premierul demis Ilie Bolojan și cu alți oficiali de la București, pe teme considerate esențiale pentru relația dintre cele două țări.
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