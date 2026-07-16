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Zelenski, viral după un gest făcut la parada de Ziua Franței. Ce a observat internetul

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 19:51

Volodimir Zelenski a devenit viral după ce a fost surprins desfăcând capacul unei sticle de apă la parada de Ziua Națională a Franței. Imaginile au stârnit numeroase reacții online.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a devenit subiect de discuție pe rețelele sociale după un gest surprins în timpul paradei organizate la Paris cu ocazia Zilei Naționale a Franței.

Invitat în tribuna oficială alături de alți șefi de stat, liderul ucrainean a fost filmat în timp ce deschidea o sticlă de apă și desprindea complet capacul înainte de a bea. Imaginile au devenit rapid virale, iar internauții au comentat momentul cu umor.

Gestul care a stârnit reacții

Începând din iulie 2024, în Uniunea Europeană, sticlele din plastic sunt prevăzute cu capace atașate de recipient, măsură introdusă pentru a reduce cantitatea de deșeuri din plastic care ajung în mediul înconjurător.

Gestul lui Zelenski de a desprinde capacul a fost interpretat de unii utilizatori ai rețelelor sociale drept o încălcare simbolică a acestei reguli, deși momentul nu a avut nicio implicație oficială și a fost tratat în principal cu ironie.

Parada de la Paris

Parada militară de pe Champs-Élysées a reunit peste 6.000 de militari, 98 de avioane, 31 de elicoptere și 315 vehicule. Volodimir Zelenski s-a aflat în tribuna oficială la invitația autorităților franceze, alături de alți 24 de șefi de stat și de guvern.

Cu toate acestea, imaginile cu liderul ucrainean și sticla de apă au atras o atenție neașteptată în mediul online, devenind unul dintre cele mai comentate momente informale ale evenimentului.

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