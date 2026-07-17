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Reziști o noapte în pădurea lui Dracula?

Legenda contelui Dracula

Legenda contelui Dracula

Scris deStoica Marian
Publicat17 iul. 2026, 13:34
Sursărealitatea.net

Este întrebarea în jurul căreia este construită prima ediție a FangLand din România, un survival game live cu vampiri, misiuni și adrenalină.

Evenimentul va avea loc în judeţul Braşov, mai exact într-o pădure din Codlea, în care participanţii, de la apus până la răsărit, trebuie să rezolve 30 de misiuni şi să se ferească de vampirii care ies la vânătoare.

Fiecare participant primește un rucsac cu un kit de supraviețuire: o sticlă cu apă, o gustare, o lanternă, o hartă și costumul de supraviețuitor.

Tărâmul se deschide pe data de 25 iulie la ora 16:30 şi se închide a doua zi la ora 8 dimineaţa. Participarea la eveniment este contra cost şi nu există niciun câştigator.

Organizatorii transmit astfel faptul că de îndată ce există un câștigător, toată lumea joacă să câștige, iar FangLand ar fii o cursă contra cronometru şi nu o experiență în care ritmul îl alege fiecare participant.

Până în prezent, peste 400 de persoane s-au înscris în cursă.

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