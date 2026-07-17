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Reziști o noapte în pădurea lui Dracula?
Legenda contelui Dracula
Publicat17 iul. 2026, 13:34
Sursărealitatea.net
Este întrebarea în jurul căreia este construită prima ediție a FangLand din România, un survival game live cu vampiri, misiuni și adrenalină.
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