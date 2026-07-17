Politica· 1 min citire

Sorin Grindeanu, pe urmele legii salarizării:”Proiectul lipsește” -VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Brasov
Scris deRealitatea de Brasov
Publicat17 iul. 2026, 10:41
SursăRealitatea.Net

Scandal pe reforma salarizării. Sorin Grindeanu îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că solicită sprijin pentru Legea salarizării înainte ca proiectul să fie depus oficial în Parlament. Pentru a-și susține afirmațiile, liderul PSD s-a deplasat la Registratura Camerei Deputaților, unde a verificat, împreună cu angajatele instituției, dacă documentul a fost înregistrat.

Sorin Grindeanu: „Sărut mâna! Vă deranjez cu o întrebare scurtă: s-a depus vreo lege a salarizării?”

Angajata Registraturii: „Nu avem de la salarizare”.

Sorin Grindeanu: „E așa o dezbatere publică pe treaba asta și vreau să fim clari și să nu avem nuanțe.”

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