Advertising
Social· 1 min citire
Concedieri masive în prag de sărbători. Mii de oameni pe drumuri
Concedieri masive în prag de sărbători. Mii de oameni pe drumuri
Aproape 4.000 de oameni rămân fără locuri de muncă
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:23Carburanții, mai scumpi în România decât în statele vecine. Unde se găsesc cele mai mici prețuri din UE
- 18:42Trump, mesaj pentru Bulgaria după aprobarea unei baze militare temporare a SUA. Iranul protestează
- 18:27Datorii de milioane la clubul lui Cristiano Ronaldo. PIF pregătește un plan de redresare
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News