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Concedieri masive în prag de sărbători. Mii de oameni pe drumuri

Concedieri masive în prag de sărbători. Mii de oameni pe drumuri

Concedieri masive în prag de sărbători. Mii de oameni pe drumuri

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 20 dec. 2025, 09:37

Aproape 4.000 de oameni rămân fără locuri de muncă

Concedieri colective în prag de sărbători la o fabrică ce produce cabluri și ansambluri electrice pentru industria auto din Arad. Aproape 4.000 de oameni vor rămâne pe drumuri.

Oamenii au fost anunțați că în firmă urmează restructurări masive și în consecință, începând cu anul 2026 vor rămâne fără locuri de muncă.

Astfel, conducerea susține că fabrica a început deja procesul de reducere a personalului. Compania de origine germană are mai multe fabrici în România și are un total de circa 12.000 de angajați la nivel național.

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