Advertising
Actualitate· 2 min citire
Fugar căutat de ani de zile, descoperit într-o groapă ascunsă în pământ. Ce au găsit polițiștii lângă el
Poliție
Un bărbat condamnat definitiv la închisoare și dat în urmărire națională a fost capturat de polițiști în județul Cluj, după ce a fost descoperit într-o ascunzătoare improvizată, săpată în pământ și mascată cu vegetație.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:47Încrederea în Nicușor Dan stagnează, iar tot mai mulți români văd alegerile anticipate drept soluție
- 19:06Rudele tinerei ucise de Emil Gânj reclamă noi amenințări. Fratele fugarului, vizat de un ordin de protecție
- 18:36Trump: „Le vom distruge și mai multe ambarcațiuni”. SUA iau în calcul noi lovituri împotriva Iranului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Brasov și pe Google News