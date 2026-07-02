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Alertă de urs în zona pădurii Șopa din Șelimbăr, județul Sibiu. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Brasov
Scris de Realitatea de Brasov Publicat: 2 iul. 2026, 12:00

Locuitorii din zona municipiului Sibiu au fost avertizați, joi dimineața, printr-un mesaj RO-ALERT, după ce un urs a fost observat în apropierea unei zone locuite. Animalul sălbatic a fost semnalat în pădurea Șopa, situată pe raza comunei Șelimbăr, iar autoritățile au făcut apel la populație să evite deplasările în zonă și să respecte măsurile de siguranță.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, apelul a fost primit prin numărul unic de urgență 112, iar la fața locului a fost trimis un echipaj SMURD pentru asigurarea măsurilor specifice.

De asemenea, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru informarea și avertizarea locuitorilor din zonă cu privire la prezența animalului.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile recomandă populației să evite zona, să nu încerce să se apropie de animal și să respecte indicațiile transmise prin mesajul de avertizare.

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