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Radu Drăgușin, primele declarații după transferul la Fiorentina: „Abia aștept să îmbrac tricoul violet”
Radu Drăgușin
Radu Drăgușin a vorbit pentru prima dată după oficializarea transferului de la Tottenham Hotspur la Fiorentina, mărturisind că este încântat de noul pas din cariera sa și nerăbdător să evolueze în fața suporterilor viola.
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