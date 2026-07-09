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Ursoaică eutanasiată în Poiana Brașov după ce a revenit în stațiune, deși fusese relocată
Ursoaică eutanasiată
Publicat9 iul. 2026, 11:07
Sursărealitatea.net
Autoritățile din Brașov au capturat și eutanasiat o ursoaică observată în repetate rânduri în zona unui hotel din Poiana Brașov. Animalul fusese relocat și anul trecut, însă s-a întors în aceeași zonă.
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